Названа стоимость доступа к взломанным промышленным компаниям в даркнете

За доступ к взломанной промышленной компании в даркнете просили до пяти тысяч долларов

За доступ к взломанной промышленной компании в даркнете хакеры в 2022 году просили от 500 долларов до 5 тысяч долларов. Такую стоимость на проходящем в Магнитогорске форуме «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России» назвал директор экспертного центра безопасности компании Positive Technologies Алексей Новиков.

«Порядка 75 процентов объявлений в даркнете о покупке доступа к компаниям затрагивают промышленные предприятия. В 2022 году количество таких объявлений выросло на 40 процентов. Эти цифры можно назвать устрашающими», — констатировал Новиков.

Он добавил, что высокий интерес именно к промышленному сегменту объясняется желанием легкого заработка, а также популярностью этого направления у хакеров-новичков. Те после удачной атаки перепродают доступ более квалифицированным злоумышленникам.

«В 2023 году киберпреступники будут атаковать промышленность не только ради финансовой выгоды, но и с целью остановки важнейших технологических процессов и организации аварий. В этой связи мы прогнозируем новые кампании кибершпионажа в отношении промпредприятий и ТЭК», — сказал Новиков.

Всего за 2022 год, по данным Positive Technologies, было зафиксировано 223 инцидента, вызванных атаками киберпреступников. Почти все они (97 процентов) были целевыми.

Ранее эксперты StormWall рассказали, что в последнее время хакеры стали все чаще использовать DDoS для прикрытия сложных целевых атак на российские компании. В январе 2023 года их количество выросло на 35 процентов в сравнении с тем же месяцем 2022 года.

