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16:47, 27 февраля 2023Интернет и СМИ

Названа неочевидная опасность DDoS-атак

Эксперты StormWall: хакеры стали использовать DDoS для прикрытия сложных атак на компании

Фото: Boitumelo Phetla / Unsplash

Эксперты StormWall рассказали, что в последнее время хакеры стали все чаще использовать DDoS для прикрытия сложных целевых атак на российские компании. Неочевидную опасность DDoS-атак специалисты назвали в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным компании, в России в январе 2023 года количество DDoS-атак, которые служили прикрытием, стало на 35 процентов больше, чем в том же месяце прошлого года. По мнению экспертов StormWall, основной целью атакующих являлся вывод из строя IT-инфраструктуры организации или взлом системы для получения несанкционированного доступа к данным пользователей или компаний.

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Специалисты сообщили, что хакеры применяли DDoS-атаку для отвлечения внимания от проникновения внутрь организации или вывода уже полученной информации. Если у компании не было надежной защиты от DDoS, отдел информационной безопасности был вынужден направить все силы на защиту IT-инфраструктуры от атаки, ослабляя защиту систем от других опасностей, отметили в компании.

Большинство DDoS-атак для отвлечения внимания в январе 2023 года осуществлялось на финтех-сферу, ритейл и игровую индустрию, заявили в StormWall. По словам специалистов, злоумышленники с помощью вредоносных программ пытались произвести взлом внутренних систем и сайтов организаций.

«Чтобы предотвратить инциденты взлома под прикрытием DDoS-атаки, мы рекомендуем компаниям подключить профессиональную защиту от DDoS-атак, чтобы отдел информационной безопасности мог сосредоточиться на обороне IT-инфраструктуры от других более сложных атак», — заявил сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

Ранее IT-эксперт Андрей Прозоровский предупредил россиян, что в случае успешной DDoS-атаки бизнес может понести серьезные убытки. Для защиты от подобных атак он призвал использовать специализированные сервисы.

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Олег Давыдов
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