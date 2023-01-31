Описаны главные угрозы DDoS-атак

Эксперт Прозоровский: в случае успешной DDoS-атаки бизнес может понести убытки

Если бизнес завязан на электронной коммерции или на продаже услуг через интернет, то DDoS-атаки необходимо рассматривать как одну из основных угроз. В случае успешной DDoS-атаки сервис перестает быть доступным, что может привести к тому, что потенциальные клиенты уйдут к конкурентам, а бизнес понесет убытки. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский. Он также добавил, что успешные атаки могут длиться месяцами.

«Сейчас, по мере развития цифровой экономики в России, больше операций стало выноситься в киберпространство, что конечно же увеличивает потенциальные риски. Поэтому компании все чаще рассматривают необходимость инвестиций в свою защищенность от хакеров и кибератак», — сказал эксперт.

Для защиты от DDoS-атак он предлагает использовать специализированные сервисы. Однако необходимо помнить, что подобные атаки — это лишь один из возможных сценариев киберугрозы, поэтому грамотным подходом будет оценка риска кибербезопасности для всех критичных бизнес-процессов.

«Несвоевременное обновление ПО в одной части мира, например, принтеров или камер, может привести к мощной атаке в другой части мира. Поэтому панацеи здесь нет, бизнесу необходимо осознавать свои риски, чтобы минимизировать ущерб от возможных кибератак», — предупредил Прозоровский.

Российская хакерская группировка NoName057(16) обрушила сайты Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального банка Украины (НБУ). Об проведенных DDoS-атаках на порталы ведомств хакеры сообщили в своем Telegram-канале.

