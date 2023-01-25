Российские хакеры атаковали Службу безопасности Украины

Российская хакерская группировка NoName057 обрушила сайт Службы безопасности Украины

Российская хакерская группировка NoName057(16) обрушила сайты Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального банка Украины (НБУ). Об проведенных DDoS-атаках на порталы ведомств хакеры сообщили в своем Telegram-канале.

«Решили "поздравить" [президента Украины] Володю Зеленского с юбилеем и положили портал СБУ. А также его поддомен — Национальная академия службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Также хакеры провели DDoS-атаку и вывели из строя портал НБУ. На данный момент официальные сайты СБУ и НБУ не доступны для пользователей.

Ранее NoName057 провела кибератаки на сайты госорганов ряда европейских стран. В частности, 19 января хакеры атаковали и вывели из строя портал Минфина Чехии. 11 января группировка сообщила, что обрушила сайт Минфина Дании.