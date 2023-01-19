Российские хакеры атаковали сайт Минфина Чехии

Хакеры Killnet вывели из строя сайт министерства финансов Чехии

Российские хакеры Killnet заявили, что атаковали и вывели из строя портал Минфина Чехии. Сообщение об этом появилось в четверг, 19 января, в Telegram-канале группировки.

«Сегодня мы с успехом положили сайт министерства финансов Чехии, а также его поддомен, портал открытых данных», — раскрыли хакеры. При попытке зайти на ресурс появляется уведомление «запрос был заблокирован».

Кроме того, Killnet отметили, что вывели из строя сайт чешского производителя станков TAJMAC-ZPS.

Ранее группировка сообщила о взломе системы Налоговой службы США и краже находившихся в них данных. Помимо членов Killnet, в операции участвовали сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY.

Перед этим Killnet заявили о взломе Федерального бюро расследований (ФБР) США. Члены объединения уточнили, что им удалось перехватить трафик более 10 тысяч сотрудников ФБР. В распоряжении хакеров оказались пароли сотрудников от разных учетных записей, а также доступ к их соцсетям, медицинским картам и аккаунтам на порносайтах.