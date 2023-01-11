Российские хакеры атаковали сайт Минфина Дании

Российская хакерская группировка NoName057 обрушила сайт Минфина Дании

Российская хакерская группировка NoName057 обрушила сайт Минфина Дании. Об успешной кибератаке на ресурс датского министерства сообщается в Telegram-канале хакеров.

«Все, приехали. Министерство финансов Дании получило от нас порцию атаки — портал теперь не работает», — написали хакеры. В настоящее время сайт датского Минфина недоступен для пользователей, при попытке открыть ресурс появляется сообщение об ошибке 503.

Накануне хакеры также провели кибератаки на ряд крупных датских банков. Как следует из публикаций в Telegram-канале NoName057, была нарушена работа интернет-ресурсов Bankinvest, Arbejdernes Landsban, Sydban, Sparekassen Sjælland и ряда других финансовых организаций королевства.

В декабре спецслужбы Польши обвинили NoName057 в атаке на сайт сейма. По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, таким образом хакеры ответили на принятие сеймом Польши резолюции о признании России государством — спонсором терроризма.

В августе сообщалось, что NoName057 обрушила сайт парламента Финляндии. При попытке перейти на сайт финского парламента появлялось уведомление о том, что IP-адрес сервиса не может быть найден.