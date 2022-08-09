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Российские хакеры взломали сайт парламента Финляндии

Российская хакерская группировка NoName057 взломала сайт парламента Финляндии

Фото: AltumCode / Unsplash

Российская хакерская группировка NoName057 взломала сайт парламента Финляндии. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Решили посетить с "дружеским" визитом соседнюю Финляндию, власти которой так стремятся в НАТО, и уронили сервис внутренней авторизации на сайте парламента этой страны», — говорится в заявлении хакеров.

При попытке перейти на сайт финского парламента появляется уведомление о том, что IP-адрес сервиса не может быть найден.

В парламенте факт взлома подтвердили, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Атака типа "отказ в обслуживании" направлена против внешних ресурсов парламента. Атака началась во вторник, 9 августа, около 14:30. Парламент предпринимает шаги по ограничению атаки вместе с поставщиками услуг и Центром кибербезопасности», — говорится в сообщении.

29 июня лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться в НАТО. Единственной страной, которая выступила против этого, стала Турция.

Кроме того, в НАТО приняли новую стратегическую концепцию, где главной угрозой названа Россия. Согласно документу, главная цель Москвы — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока.

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Асель Минбаева
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