Российский полицейский во время патрулирования ранил коллегу

В Омске полицейский случайно выстрелил в коллегу и ранил его, начата служебная проверка

В Омске сотрудник полиции случайно выстрелил в коллегу и ранил его в живот. Об этом сообщает Om1.ru.

ЧП произошло 27 февраля поздним вечером. Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району находились на маршруте патрулирования на улице Ильичева. Один из них непроизвольно выстрелил из табельного оружия в напарника. Тот получил огнестрельное ранение брюшной полости. Его экстренно госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о проведении служебной проверки, по результатам которой будет принято решение о дисциплинарной ответственности стрелявшего полицейского и его руководителей вплоть до увольнения.