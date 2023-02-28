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09:54, 28 февраля 2023Силовые структуры

Российский полицейский во время патрулирования ранил коллегу

В Омске полицейский случайно выстрелил в коллегу и ранил его, начата служебная проверка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Омске сотрудник полиции случайно выстрелил в коллегу и ранил его в живот. Об этом сообщает Om1.ru.

ЧП произошло 27 февраля поздним вечером. Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району находились на маршруте патрулирования на улице Ильичева. Один из них непроизвольно выстрелил из табельного оружия в напарника. Тот получил огнестрельное ранение брюшной полости. Его экстренно госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о проведении служебной проверки, по результатам которой будет принято решение о дисциплинарной ответственности стрелявшего полицейского и его руководителей вплоть до увольнения.

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Любовь Ширижик
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