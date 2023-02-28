В Пентагоне назвали сроки поставок истребителей F-16 Киеву

Пентагон: поставка F-16 Украине займет от трех до шести лет при производстве с нуля

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол назвал сроки поставок Украине истребителей F-16 при производстве «с нуля». Его цитирует РИА Новости.

По словам Кола, в Пентагоне внимательно изучили данный вопрос. Он объяснил, что при запуске нового производства на изготовление машин уйдет от трех до шести лет. Отправка Киеву старых моделей F-16 потребовала бы от 18 до 24 месяцев, указал замминистра оборонного ведомства.

Ранее Кол сообщил, что Киев запросил у США 128 истребителей четвертого поколения F-16. Вашингтон считает, что в перспективе Украине понадобятся от 50 до 80 западных истребителей. «Обновленный взгляд на военно-воздушные силы Украины будет важен в средней и долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.