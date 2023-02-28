Украинские беженцы пожаловались на лишение родительских прав в странах Европы

«Страна.ua»: в Европе участились случаи лишения родительских прав украинских беженцев

Украинские беженцы, находящиеся в странах Европы, пожаловались на участившиеся случаи лишения родительских прав. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что только в Германии было зафиксировано не менее 100 подобных эпизодов. По словам жительницы Днепра Елены Ковалевой, она приехала в Германию с двумя сыновьями — 16-летним Александром и 4-летним Ричардом — и проживала около двух месяцев в семье, принимающей беженцев. Позже ей предложили переехать в лагерь для беженцев. Спустя несколько дней к ней приехали представители ювенальных служб и сообщили, что на нее поступила жалоба, рассказала Ковалева.

«И мне заявили, что на основании этого доноса у меня временно заберут ребенка до выяснения всех обстоятельств. Ребенка забрали прямо из песочницы, где он играл», — пожаловалась она.

Еще об одном случае рассказала жительница Ирпеня Оксана Буратевич. Женщина приехала в Германию в конце февраля 2022 года вместе с 9-тилетним сыном Савелием. Ее приютила молодая семья, которая предоставила комнату в квартире. По словам женщины, спустя три месяца у ребенка начались боли в животе, однако врачи неоднократно сообщали после осмотра, что с ним все в порядке. Буратевич решила вернуться с сыном на Украину, где местные врачи обнаружили у пациента эрозийный язвенный гастрит, семья около месяца проходила лечение.

Спустя неделю после возвращения в Германию женщина вновь обратилась к врачам из-за возобновившихся у ребенка болей, однако гастроэнтеролог заявил, что не видит показания для лечения, а боли вызваны психосоматическими заболеваниями. «Врач направил нас в центр боли. И мы снова начали ходить по кругу. При этом состояние сына только ухудшалось. Нас знали уже во всех местных клиниках, но никто ничего не делал», — рассказала она.

По словам Буратевич, после очередного посещения клиники к ней пришли сотрудники ювенальных служб и заявили, что один из гастроэнтерологов пожаловался на то, что она чрезмерно занимается лечением ребенка, что и стало настоящей причиной болей.

Жительница Северодонецка Елена Дашко, которую также лишили родительских прав, сообщила, что консульство в этом вопросе бессильно. «На данный момент мне известно только об одном случае, когда семье с Украины вернули ребенка. Мы все хотим вернуться обратно на Украину, но не можем этого сделать, пока наши дети находятся здесь», — рассказала она.