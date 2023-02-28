Азербайджан заявил о прогрессе в подготовке мирного договора с Арменией

Глава МИД Азербайджана Байрамов: есть прогресс в подготовке мирного договора с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о прогрессе в подготовке мирного договора с Арменией, его слова приводит РИА Новости.

При этом глава МИД назвал онлайн-дипломатию по мирному договору между Баку и Ереваном неэффективной и призвал Армению вернуться за стол переговоров.

26 февраля Байрамов упрекал Армению в уклонении от переговоров с Баку. По мнению дипломата, бездействие Еревана носит необоснованный характер.