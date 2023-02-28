Оппозиция в Кишиневе приняла резолюцию с требованием отставки Санду

Митинг оппозиции в Кишиневе завершился резолюцией с требованием отставки президента Санду

Оппозиция, устроившая митинг в Кишиневе, приняла резолюцию с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду, правительства Дорина Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участники митинга скандировали «Долой диктатуру!» «Долой Майю Санду!» «Долой власть!». Они также призвали власти республики направить оборонный бюджет на выплату коммунальных услуг.

Мероприятие прошло в рамках акции «Движение для народа», инициированной оппозиционной партией «Шор», в митинге приняли участие около 10 тысяч человек. По словам организаторов, около 40 тысяч человек не смогли добраться из-за блокировки национальных трасс полицейскими.

Ранее сообщалось, что в Кишиневе полицейский кордон заблокировал движение колонны сторонников оппозиции, вышедших на протестную акцию против роста цен и тарифов. Люди требовали оплаты зимних счетов за отопление и электричество, а также отставки правительства и президента республики Майи Санду.