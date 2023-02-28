Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 28 февраля 2023Мир

Экс-глава ЦРУ рассказал о «слоубализации» из-за Украины

Экс-глава ЦРУ Петреус: СВО и напряжение между США и КНР привели к «слоубализации»

Фото: Jae C. Hong / AP

Экс-глава ЦРУ, американский генерал в отставке Дэвид Петреус считает, что геополитический кризис, начавшийся из-за специальной военной операции (СВО) России на Украине и роста напряженности между США и Китаем, привел к «слоубализации». Этот термин означает, что глобальная интеграция резко замедлилась. Слова военного приводит Bloomberg.

«Мы находимся в эпохе возобновления соперничества великих держав, когда геополитика в значительной степени определяет возможности экономики, торговли и инвестиций. Глобализация ни в коем случае не закончилась, но сейчас она превратилась в "медленную балансировку", когда рост мировой торговли стал гораздо более медленным», — рассказал он.

Хотя США могут нарастить инвестиции и сотрудничество с Индией, Филиппинами, Вьетнамом, Мексикой и другими странами, никто из них не сможет заменить колоссальный потенциал КНР, подчеркнул Петреус.

Агентство напоминает, что Всемирная торговая организация ранее забила тревогу из-за замедления темпов роста мировой торговли. По оценкам базирующейся в Женеве организации, объем мировой товарной торговли в этом году увеличится на 1 процент, что является резким замедлением по сравнению с прогнозируемым ростом на 3,5 процента в 2022 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке беспилотников ВСУ атаковать российскую нефтебазу
Российский полицейский во время патрулирования ранил коллегу
В Бурятии предотвратили массовую драку подростков из группировки «Редан»
Отремонтированный «Неустрашимый» передадут Балтфлоту с задержкой
Полиция пришла к родственникам певца SHAMAN по делу о проверке на экстремизм
Россия рекордно увеличила экспорт нефти через тихоокеанские порты
Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в откровенном образе
Появились кадры с места смертельного ДТП в Петербурге
Известный российский комик словами «это треш» описал работу на телевидении
Экс-глава ЦРУ рассказал о «слоубализации» из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.