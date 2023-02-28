Единственный не попавший под санкции российский губернатор решил судиться с США

Не попавший под санкции США губернатор ЕАО Гольдштейн захотел судиться с США в ЕСПЧ

Единственный из российских глав регионов не попавший под американские санкции губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн захотел судиться с США в Европейском суде по правам человека. Об этом он заявил в комментарии RTVI.

По словам Гольдштейна, положение, в которое его поставил Минфин США, причиняет ему моральные страдания.

«Если вы хотите спросить, почему я один не попал в санкционные списки, я так скажу: я на них в суд подам, в Страсбург!» — объявил губернатор.

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, в который вошли запреты на работу российских СМИ и новые ограничения в отношении российских физических и юридических лиц.

В рамках нового пакета санкций ЕС ограничения затронут 1473 физлица и 205 организации из России. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.