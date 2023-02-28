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13:36, 28 февраля 2023Экономика

В России подскочили продажи «Виагры»

После остановки отгрузок продажи «Виагры» в России выросли на 50 процентов

Фото: Christophe Gateau / dpa / Globallookpress.com

С 15 по 17 февраля 2023 года продажи средства для усиления потенции «Виагра» в России выросли на 50 процентов, свидетельствуют данные Центра развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»). А продажи аналогов препарата за это же время выросли на пять процентов, пишет ТАСС.

За 2022 год в России продали 9,4 миллиона упаковок «Виагры» и ее аналогов. Общая сумма проданных препаратов составила 7,3 миллиарда рублей. Популярнее всего средства для повышения потенции были в Санкт-Петербурге — там продали 218 упаковок в пересчете на тысячу взрослых мужчин. Чуть меньшим спросом препарат пользовался в Краснодаре, Подмосковье и на Камчатке (продали по 210 упаковок на тысячу мужчин). В Москве за год купили 205 коробок на тысячу мужчин.

Американская биофармацевтическая компания «Виатрис» заявила о прекращении отгрузок в Россию 15 февраля. В Минпромторге предупредили, что локализованного производства препарата в стране нет, однако есть возможность наладить выпуск аналогов с тем же действующим веществом — силденафилом.

Оператор «Честного знака» заявил, что дефицита средств для повышения потенции на российском рынке не будет. Имеющихся запасов хватит на восемь месяцев, а за это время можно заместить зарубежные препараты. Сейчас в реестре лекарств существуют несколько десятков подобных средств с силденафилом, помимо «Виагры» самым популярным является «Сиалис» от Eli Lilly.

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Вячеслав Агапов
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