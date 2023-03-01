В Конгрессе США резко высказались о поддержке Украины
Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, что «США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей» для участия в боевых действиях в стране. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.
Грин резко высказалась о поддержке Украины и заявила, что родители США не желают гибели своих детей ради Украины. Она подчеркнула, что этого хочет Зеленский, «хотя Украина даже не член НАТО». «Когда сыновья и дочери Украины или НАТО умирали, защищая границу Америки?» — возмутилась конгрессвуман.
К своей публикации Грин прикрепила видео с выступлением Зеленского, в котором он заявил о необходимости отправлять детей США на Украину. «И они будут умирать», — подчеркнул он.
Ранее Грин заявила о возможности гражданской войны в США. По ее мнению, сейчас «Вашингтон и политический мир» в стране «полностью оторваны от реальных американцев».