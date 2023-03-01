В Конгрессе США резко высказались о поддержке Украины

Конгрессвуман Грин заявила, что родители США не желают гибели своих детей ради Украины

Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, что «США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей» для участия в боевых действиях в стране. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Грин резко высказалась о поддержке Украины и заявила, что родители США не желают гибели своих детей ради Украины. Она подчеркнула, что этого хочет Зеленский, «хотя Украина даже не член НАТО». «Когда сыновья и дочери Украины или НАТО умирали, защищая границу Америки?» — возмутилась конгрессвуман.

К своей публикации Грин прикрепила видео с выступлением Зеленского, в котором он заявил о необходимости отправлять детей США на Украину. «И они будут умирать», — подчеркнул он.

Ранее Грин заявила о возможности гражданской войны в США. По ее мнению, сейчас «Вашингтон и политический мир» в стране «полностью оторваны от реальных американцев».