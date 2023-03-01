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23:57, 1 марта 2023Мир

В Конгрессе США резко высказались о поддержке Украины

Конгрессвуман Грин заявила, что родители США не желают гибели своих детей ради Украины
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Michael McCoy / Reuters

Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, что «США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей» для участия в боевых действиях в стране. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Грин резко высказалась о поддержке Украины и заявила, что родители США не желают гибели своих детей ради Украины. Она подчеркнула, что этого хочет Зеленский, «хотя Украина даже не член НАТО». «Когда сыновья и дочери Украины или НАТО умирали, защищая границу Америки?» — возмутилась конгрессвуман.

К своей публикации Грин прикрепила видео с выступлением Зеленского, в котором он заявил о необходимости отправлять детей США на Украину. «И они будут умирать», — подчеркнул он.

Ранее Грин заявила о возможности гражданской войны в США. По ее мнению, сейчас «Вашингтон и политический мир» в стране «полностью оторваны от реальных американцев».

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Марина Совина
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