Собянин сообщил о бесплатном входе на станции БКЛ в течение пяти дней

Мэр Москвы Собянин заявил, что вход на станции БКЛ 1-5 марта будет бесплатным

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение пяти дней вход в Московский метрополитен на любой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) будет бесплатным. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», — пояснил градоначальник и добавил, что бесплатный вход распространяется на все станции с 1 по 5 марта.