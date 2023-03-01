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16:18, 1 марта 2023Среда обитания

Собянин сообщил о бесплатном входе на станции БКЛ в течение пяти дней

Мэр Москвы Собянин заявил, что вход на станции БКЛ 1-5 марта будет бесплатным

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение пяти дней вход в Московский метрополитен на любой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) будет бесплатным. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», — пояснил градоначальник и добавил, что бесплатный вход распространяется на все станции с 1 по 5 марта.

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Варвара Кошечкина
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