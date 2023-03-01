В Калининградской области приготовили подарок для котов из Эрмитажа

Зеленоградск подарит котам Эрмитажа миниатюру «Дома дракона»

Администрация города Зеленоградск Калининградской области приготовила подарок для котов музея Эрмитаж. Об этом сообщили в пресс-службе музея, передает «Интерфакс».

Коты получат в подарок миниатюру «Дома дракона» — достопримечательности Зеленоградска. Жилище для котов является точной копией строения.

В конце XVIII века в правом крыле этого «Дома дракона» находилась сапожная мастерская, где заказывал обувь писатель-романтик, композитор и художник Эрнст Теодор Вильгельм Гофман.

В Эрмитаже считают, что такая история нового жилья поможет котам охранять сокровища Эрмитажа от мышей с особой бдительностью.

Коты начали охранять экспонаты Эрмитажа от крыс и мышей при его основательнице Екатерине II, но покои императорских дворцов они защищали еще при ее предшественнице — Елизавете Петровне. Она в свою очередь выписала котов из Казани — считается, что до императрицы дошли легенды о том, что в городе благодаря им нет грызунов. Кроме того, считается, что после блокады Ленинграда живущие там коты погибли, в музей вернулись крысы, и после завершения войны в город завезли пять тысяч котов. Однако ученые СПбГУ не нашли этому подтверждения и считают легендой.