Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:22, 1 марта 2023Моя страна

В Калининградской области приготовили подарок для котов из Эрмитажа

Зеленоградск подарит котам Эрмитажа миниатюру «Дома дракона»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Администрация города Зеленоградск Калининградской области приготовила подарок для котов музея Эрмитаж. Об этом сообщили в пресс-службе музея, передает «Интерфакс».

Коты получат в подарок миниатюру «Дома дракона» — достопримечательности Зеленоградска. Жилище для котов является точной копией строения.

В конце XVIII века в правом крыле этого «Дома дракона» находилась сапожная мастерская, где заказывал обувь писатель-романтик, композитор и художник Эрнст Теодор Вильгельм Гофман.

В Эрмитаже считают, что такая история нового жилья поможет котам охранять сокровища Эрмитажа от мышей с особой бдительностью.

Коты начали охранять экспонаты Эрмитажа от крыс и мышей при его основательнице Екатерине II, но покои императорских дворцов они защищали еще при ее предшественнице — Елизавете Петровне. Она в свою очередь выписала котов из Казани — считается, что до императрицы дошли легенды о том, что в городе благодаря им нет грызунов. Кроме того, считается, что после блокады Ленинграда живущие там коты погибли, в музей вернулись крысы, и после завершения войны в город завезли пять тысяч котов. Однако ученые СПбГУ не нашли этому подтверждения и считают легендой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Германии подняли вопрос о национализации «Северного потока-2»
Представлена замена eSIM в смартфонах
Ведущий Первого канала рассказал о попадании на телевидение
Российского депутата осудили за небрежное хранение оружия
Купленная за бесценок фигурка оказалась редким артефактом за миллионы рублей
Весенняя видеооткрытка Филиппа Киркорова рассмешила пользователей сети
В Москве закрыли связанные с Нурмагомедовым точки быстрого питания
Кейт Миддлтон победила мужа в велогонке в юбке и на каблуках
Главврача больницы осудили на три года условно за смерть шести пациентов на ИВЛ
Тренер рассказала о кардиотренировке для людей с любым уровнем подготовки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.