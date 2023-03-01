Россиянин изнасиловал 31-летнюю жену друга и попал в СИЗО

Под Тюменью суд поместил в СИЗО до 26 апреля мужчину, изнасиловавшего жену друга

В Тюменской области суд поместил в СИЗО 47-летнего местного жителя за изнасилование 31-летней женщины. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина будет находиться под стражей до 26 апреля.

По данным ведомства, 25 февраля фигурант надругался над женой своего друга, пока тот был на работе. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Россиянин не признает вину.

Ранее стало известно, что в Астрахани будут судить 22-летнего юношу, изнасиловавшего 19-летнюю бывшую девушку.