Появились кадры проснувшегося вулкана на Курилах

Выброс пепла вулкана Эбеко на Парамушире сняли на видео

Выброс пепла вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале «Борус».

На кадрах, снятых с дрона, виден огромный кратер вулкана, из которого валит густой серый пепел. По данным вулканологов, кучерявые столбы достигли в высоту 2,5 километра, а пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до пяти километров. Окружающие Эбеко горы стоят полностью покрытые снегом.

Отмечается, что вулкан снова проснулся во вторник, 28 февраля. Выброс пепла также заметили жители Северо-Курильска — побережье и местность в городе покрылись слоем вулканических частиц. Эбеко установили оранжевый цветовой код опасности для авиации. Несмотря на высокую вероятность извержения, угрозы для местных жителей в настоящий момент нет.