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12:56, 1 марта 2023Моя страна

Появились кадры проснувшегося вулкана на Курилах

Выброс пепла вулкана Эбеко на Парамушире сняли на видео

Выброс пепла вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале «Борус».

На кадрах, снятых с дрона, виден огромный кратер вулкана, из которого валит густой серый пепел. По данным вулканологов, кучерявые столбы достигли в высоту 2,5 километра, а пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до пяти километров. Окружающие Эбеко горы стоят полностью покрытые снегом.

Отмечается, что вулкан снова проснулся во вторник, 28 февраля. Выброс пепла также заметили жители Северо-Курильска — побережье и местность в городе покрылись слоем вулканических частиц. Эбеко установили оранжевый цветовой код опасности для авиации. Несмотря на высокую вероятность извержения, угрозы для местных жителей в настоящий момент нет.

Дарья Рыбак
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