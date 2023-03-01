В России отреагировали на переброску в Европу «самолета Судного дня» США

Депутат Швыткин: «самолет Судного дня» США в Европе не представляет опасности для России

Решение США перебросить «самолет Судного дня» E-6B Mercury в Европу объясняется намерением Вашингтона продемонстрировать Вашингтону свою поддержку, а также показать России обороноспособность, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» депутат пояснил, что данная ситуация не представляет опасности для России.

Почему E-6B Mercury называют «самолетом Судного дня»? E-6B Mercury, или «самолет Судного дня» — американский военный стратегический самолет управления и связи, а также воздушный командный пункт ВМС США, который предназначен для связи с атомными подводными лодками стратегического назначения, которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет. Борт называют «самолетом Судного дня», так как в случае начала ядерной войны ему будет отведена она из основных ролей. E-6B Mercury позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом. Система самолета предполагает также и запуск баллистических ракет наземного базирования. Ранее E-6B Mercury почти беспрерывно находились в воздухе, однако после окончания холодной войны и в связи с сокращением бюджета в 1991 году «самолеты Судного дня »были переведены в режим наземной боевой готовности: траектории полетов выбираются случайным образом и происходят, как правило, у западного и восточного побережий США.

«Стратегические силы ядерного сдерживания у нас приведены в соответствующую боевую готовность, при этом наш потенциал гораздо больше, чем у США. Я думаю, они это понимают. Конечно, переброска "самолета Судного дня" не ведет к разрядке напряженности, а говорит об очередном витке эскалации напряженности со стороны Вашингтона, что абсолютно недопустимо. С нашей стороны все меры превентивного характера приняты для недопущения соответствующих провокационных действий», — подчеркнул депутат.

По мнению Швыткина, за решением Вашингтона перебросить «самолет Судного дня» в Европу стоит желание поддержать союзников и «бравировать мускулами в отношении России».

«Это (переброска "самолета Судного дня" в Европу — прим. «Ленты.ру») показательная акция для своих союзников, чтобы продемонстрировать, что они находятся под защитой США. Во-вторых, США этими действиями могут пытаться показать России, что они готовы отреагировать на возможные действия по применению ядерного оружия, хотя мы его не собираемся применять в одностороннем порядке», — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что штаб командования войск США в Европе сообщил, что Вашингтон перебросил в Европу «самолет Судного дня» E-6B Mercury. Уточняется, что борт был направлен для выполнения операций европейских сил американской армии.

Boeing E-6B Mercury построен на базе пассажирского Boeing 707-320. Самолет обеспечивает резервную связь с атомными подводными лодками. Также E-6B могут использовать как воздушный командный пункт Стратегического командования вооруженных сил США.