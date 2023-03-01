Россиянку с сожителем признали виновными в убийстве 18-летней девушки

В Алтайском крае присяжные признали виновной женщину и ее сожителя в убийстве девушки

В Алтайском крае коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт 43-летней местной жительнице и ее сожителю, которые убили 18-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Присяжные единогласно решили, что подсудимые не заслуживают снисхождения. Суд определит им наказание. Примечательно, что тело погибшей так и не удалось найти.

В сентябре 2021 года пропала жительница Косихинского района Евгения Парубова. В связи с тем, что она характеризовалась положительно и воспитывала годовалого сына, которого никогда не оставляла одного, правоохранители заподозрили, что ее убили. На причастность к исчезновению Евгении проверялась семья ее сожителя, к которому она переехала за месяц до своей пропажи. Однако тело долгое время не удавалось найти. А подозреваемые отрицали вину в убийстве.

В результате кропотливой работы следователям удалось восстановить картину произошедшего. Они установили, что в начале сентября 2021 года ночью между Евгенией и матерью ее сожителя произошла ссора, в ходе которой женщина ударила ее топором по голове, отчего Парубова скончалась. Тело завернули в ковер, вывезли и сожгли в печи для изготовления древесного угля, а останки утопили в болоте.

Подсудимые настаивают на своей невиновности.