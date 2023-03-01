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08:49, 1 марта 2023Силовые структуры

Россиянин сбросил сожительницу с 13 этажа во время ссоры

В Курчатове суд арестовал мужчину, сбросившего сожительницу с 13 этажа, она погибла

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Курчатовский городской суд арестовал 29-летнего местного жителя, который во время ссоры сбросил с 13 этажа 37-летнюю сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Сожительница погибла в результате падения с высоты.

По версии следствия, они распивали спиртное, после чего стали выяснять отношения у открытого окна лифтового холла 13-этажного жилого дома. Обвиняемый толкнул сожительницу, она выпала из окна, скончалась на месте происшествия.

Мужчина имеет судимость за незаконный оборот оружия, не работает, неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок.

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Любовь Ширижик
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