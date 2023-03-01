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12:14, 1 марта 2023Культура

Бывший фронтмен Radish Бен Квеллер сообщил об убийстве 16-летнего сына

Бывший фронтмен Radish Бен Квеллер заявил, что его 16-летнего сына убили

Фото: Wikimedia Commons

Американский певец и бывший фронтмен группы Radish Бен Квеллер заявил, что его 16-летнего сына Дориана убили. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Billboard.

«Наш сын Дориан Зев Квеллер был убит прошлой ночью. Ему было всего 16, и он был настоящей легендой. Добрая, нежная душа, друг для всех», — заявил исполнитель.

Музыкант не стал делиться подробностями случившегося, однако отметил, что «никогда не излечится от этой утраты».

«Пусть дух нашего сына живет в ваших воспоминаниях и в музыке, которую он делал при жизни. Дориан успел выпустить всего несколько треков, но по-настоящему горел этим. Сколько у него было планов!» — добавил Квеллер.

Сын экс-фронтмена Radish начал музыкальную карьеру в 2022 году, взяв псевдоним Zev. Сообщается, что в июле прошлого года Дориан выпустил дебютный сингл под названием Parachute, а 24 февраля 2023-го — трек Hickeys.

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Анастасия Астахова
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