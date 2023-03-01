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12:00, 1 марта 2023Интернет и СМИ

VK описала любителей активно ставить лайки

Команда VK вместе с МГУ провела исследование реакций на контент за 2022 год

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Активнее всего в социальной сети «ВКонтакте» ставят лайки женщины, пришли к выводу специалисты команды аналитики VK и факультета психологии МГУ им. Ломоносова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Ленте.ру».

В ходе исследования реакций в соцсети за 2022 год выяснилось, что женщины реагировали на контент активнее мужчин — 61 процент против 39. Самая лайкающая возрастная группа — от 16 до 24 лет, которая поставила 34,5 процента реакций, почти 10 процентов пришлись на пользователей старше 55 лет.

Больше всего лайков ставили пользователи из Москвы (14,2 процента), Санкт-Петербурга (10 процентов), Краснодара (4,2 процента), Челябинска (3,9 процента), Новосибирска (3,8 процента), Екатеринбурга (3,3 процента), Самары (2,5 процента), Нижнего Новгорода (2,2 процента), Казани (2 процента) и Перми (1,9 процента).

Чаще всего пользователи лайкали контент в пабликах про юмор, творчество, городских сообществах, группах про творчество, фотографию, интернет-СМИ, литературу и кино.

«По сути они [лайки] стали новой условной валютой цифрового человека (homo digitalis). Благодаря ее активному использованию каждый из нас может выполнять в сети важнейшие с точки зрения социализации задачи — проявлять себя, вступать в диалог, выражать свое мнение и отношение. И все это максимально просто — всего лишь одним кликом», — рассказал профессор Мадрудин Магомед-Эминов.

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Варвара Кошечкина
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