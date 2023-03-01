Спасенный котенок редкого леопарда попал на камеру в Приморье

Спасенный котенок дальневосточного леопарда попал в объектив новой камеры в Приморье

Спасенному котенку дальневосточного леопарда Leo 260M купили новую улучшенную высокотехнологичную видеокамеру для бесконтактного наблюдения в Центре реабилитации. Об этом сообщается на сайте заповедников «Земля леопарда».

По словам сотрудников нацпарка, старая камера сломалась в разгар проведения испытаний «охотой» перед возвращением хищника в дикую природу. Отмечается, что необходимость круглосуточного наблюдения за леопардом стоит особенно остро, так как до предполагаемой даты выпуска котенка на волю остается всего полгода.

Поломка произошла на самой информативной камере среди стоящих по периметру вольера. Она позволяла получить наиболее обширную картину о поведенческих особенностях и повадках молодого самца. Новую камеру поставили напротив грота, где леопард проводит большую часть времени, прячет добычу.

«Такое оборудование необходимо, чтобы бесконтактно контролировать вольер, не побеспокоив при этом кота. Чтобы успешно вернуться в природу уже этим летом, он должен оставаться диким и избегать человека», — рассказал Виктор Кузьменко, председатель правления МРОО «Центр «Тигр».