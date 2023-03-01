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13:32, 1 марта 2023Силовые структуры

Сотрудницу МВД обвинили в получении взятки и организации незаконной миграции

В Иркутске сотрудницу МВД обвинили в организации незаконной миграции и получении взятки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Начальнице организационного-методического отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД по Иркутской области предъявили обвинение в получении взятки в 220 тысяч рублей и организации незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» рассказала представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева.

Дело в отношении сотрудницы МВД было возбуждено по материалам областного управления ФСБ. Также под следствие попали трое граждан, которые передавали ей деньги или выступали посредниками. Всего к уголовной ответственности по делу привлечены семь человек, из них шестеро находятся под домашним арестом.

По данным следствия, несколько сотрудников полиции из управления по вопросам миграции вступили в сговор с подельниками и стали за деньги помогать иностранцам проходить собеседования на носителя русского языка. Также они включали граждан из других стран в госпрограммы по добровольному переселению и занятости, позволяющие им получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Сейчас следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности фигурантов.

Ранее также сообщалось, что под Красноярском экс-сотрудницу МВД заподозрили в получении взяток на 430 тысяч рублей.

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Елизавета Новикова
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