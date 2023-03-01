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08:00, 1 марта 2023Интернет и СМИ

Фотография из обычного британского супермаркета удивила пользователей сети

На Reddit поспорили из-за фото из британского супермаркета с пустой секцией для помидоров

Фото: @nessacc44

Пользователь Reddit с ником Jmckimmm опубликовал фотографию, сделанную в обычном британском супермаркете, на которой запечатлел пустую секцию для помидоров в овощном отделе. В комментариях под снимком, удивившем многих юзеров и вызвавшем споры, некоторые привели свои объяснения отсутствия томатов в магазине.

«Так выглядит секция с помидорами в супермаркете Великобритании, которая недавно освободилась от Европейского союза», — написал автор поста. На опубликованном снимке видно, что почти все ящики, предназначенные для помидоров, пусты. На фото также заметно объявление, сообщающее покупателям, что томаты отсутствуют в продаже из-за неблагоприятных погодных условий.

«В Великобритании такая ситуация не только с помидорами. Моя дочь прислала мне аналогичное фото пустых полок, где обычно лежат яйца», «В моем местном [супермаркете сети] Tesco в Северной Ирландии тоже было почти пусто. И секция с замороженными овощами также была почти пуста», — написали комментаторы. Вместе с тем некоторые из них заявили, что, хотя в Великобритании действительно какое-то время был дефицит помидоров, этот овощ уже вернулся в продажу.

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Многие пользователи также указали, что февраль — не сезон для помидоров. «Во всех странах Европы сейчас тоже не сезон для помидоров, но в большинстве магазинов они есть», — возразили их оппоненты. Кроме того, некоторые выразили уверенность в том, что на дефицит томатов вряд ли повлиял выход Великобритании из Евросоюза. «Думаю, это скорее как-то связано с неблагоприятной погодой для урожая в таких странах как Испания, откуда Великобритания в основном получает помидоры», — предположил один пользователь.

О нехватке помидоров в магазинах Великобритании в конце февраля рассказал ряд западных СМИ. В частности, агентство Reuters сообщало, что речь идет о недостатке овощей. Причиной этого называли проблемы с поставками в супермаркеты на фоне срыва сбора урожая в Южной Европе и Северной Африке.

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Маргарита Щигарева
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