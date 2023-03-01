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09:03, 1 марта 2023Среда обитания

В России подорожал один тип ипотеки

Asterus: минимальный размер ставки по околонулевой ипотеке подняли до 5,5 процента

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В России увеличился минимальный размер ставки по околонулевой ипотеке от застройщиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на коммерческого директора девелоперской компании Asterus Веру Стефан.

Ставку по этому типу ипотеки подняли с 3 процентов годовых до 5,5 процента. При этом в 2023 году ее уже поднимали с околонулевых значений до 3 процентов. Эксперт объяснила подорожание тем, что из-за низкой ставки кредиты на жилье стали оформлять граждане, которые фактически не могут обслуживать кредит.

Специалист спрогнозировала, что повышение ставки скажется на спросе и заметно повлияет на размер ежемесячных платежей. По подсчетам Стефан, с начала года ежемесячные взносы при минимальной ставке увеличились на 57 процентов.

Ранее в Центробанке пришли к выводу, что по итогам января 2023 года ипотека в России подорожала — средняя ставка по кредитам на жилье выросла до 7,86 процента. Показатель достиг максимума с марта 2022 года — тогда он был на уровне 8,05 процента.

Нина Ташевская
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