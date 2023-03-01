В Швейцарии рассказали об ожиданиях НАТО и ЕС

НАТО и ЕС не ждут от Швейцарии ничего, кроме реэкспорта оружия на Украину

Парламентариям из Швейцарии, прибывшим в Брюссель, представители НАТО и Евросоюза (ЕС) объяснили, что не ждут от Берна ничего, кроме реэкспорта оружия на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

По словам сенатора Шарля Джульяра, организации ждут лишь конкретного ответа от Швейцарии по вопросу поставок боевой техники Киеву.

«Я считаю, что мы должны подумать об этом. Лучше принять среднее решение вовремя, чем отличное решение слишком поздно», — подчеркнул политик.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что если парламент изменит закон об экспорте военной техники, правительство страны разрешит реэкспорт оружия на Украину. Если закон будет изменен, то это станет правовой основой, «которая заставит правительство действовать», подчеркнул он.

В конце января комиссия Национального совета поддержала инициативу, допускающую реэкспорт на Украину оружия, произведенного в Швейцарии. Однако впоследствии комиссия по безопасности Совета кантонов выступила против соответствующей инициативы.