Москвич стал фигурантом дела за призывы к террористической деятельности

СКР возбудил дело против 25-летнего москвича за призывы к террористической деятельности

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя за призывы к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый в апреле 2022 года из квартиры жилого дома на бульваре Яна Райниса опубликовал в своем публичном канале Telegram аудиозапись, призывающую к террористической деятельности.

Молодого человека установили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму. По месту жительства обвиняемого проведены обыски, изъяты компьютерная техника, мобильные устройства. Следствие намерено назначить компьютерно-техническую судебную экспертизу.

В суд будет направлено ходатайство об избрании москвичу меры пресечения в виде заключения под стражу.