Принц Гарри захотел стать слоном в следующей жизни

Герцог Сассекский принц Гарри рассказал, кем хочет стать в следующей жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Младший сын Карла III сделал заявление, отвечая на блиц-опрос американского комика Стивена Кольбера в рамках его телешоу. Эпизод с короткими ответами принца Гарри не показали в выпуске программы с его участием, вышедшем месяц назад. В частности, Кольбер поинтересовался, как наследник британского престола относится загробной жизни.

Герцог Сассексий заявил, что верит в то, что люди после смерти перевоплощаются в животных. Сам принц, по его словам, захотел бы стать в следующей жизни слоном, если бы была возможность выбора.

Кроме того, на просьбу описать пятью словами остаток своей жизни после отказа от обязанностей старшего члена королевской семьи, принц Гарри назвал слова «свобода», счастье, ясность, простор и любовь.

Ранее принц Гарри признался, что по совету отца пел тюленям, чтобы помочь своей жене Меган Маркл забеременеть. В 2018 году Карл III рассказал сыну и его супруге о существах из кельтского фольклора, которые выглядят как тюлени, и могут исполнять желания, если спеть для них.

