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19:31, 1 марта 2023Из жизни

Принц Гарри захотел стать слоном

Принц Гарри захотел стать слоном в следующей жизни

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Герцог Сассекский принц Гарри рассказал, кем хочет стать в следующей жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Младший сын Карла III сделал заявление, отвечая на блиц-опрос американского комика Стивена Кольбера в рамках его телешоу. Эпизод с короткими ответами принца Гарри не показали в выпуске программы с его участием, вышедшем месяц назад. В частности, Кольбер поинтересовался, как наследник британского престола относится загробной жизни.

Герцог Сассексий заявил, что верит в то, что люди после смерти перевоплощаются в животных. Сам принц, по его словам, захотел бы стать в следующей жизни слоном, если бы была возможность выбора.

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Кроме того, на просьбу описать пятью словами остаток своей жизни после отказа от обязанностей старшего члена королевской семьи, принц Гарри назвал слова «свобода», счастье, ясность, простор и любовь.

Ранее принц Гарри признался, что по совету отца пел тюленям, чтобы помочь своей жене Меган Маркл забеременеть. В 2018 году Карл III рассказал сыну и его супруге о существах из кельтского фольклора, которые выглядят как тюлени, и могут исполнять желания, если спеть для них.

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Никита Савин
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