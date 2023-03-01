Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:59, 1 марта 2023Россия

Кадыров рассказал о взятии укрепточек «натовских бандитов» у Кременной

Кадыров заявил о взятии штурмом укрепточек «натовских бандитов» в районе Кременной в ЛНР
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о взятии штурмом укрепточек «натовских бандитов» и украинских военных в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

Наступательные действия осуществил спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны России и десантников ВДВ РФ.

В результате боестолкновений девять украинских военнослужащих ликвидированы, один сдался в плен. «Зовут счастливчика Евгений. Он теперь будет жить и обязательно вернется в свою семью», — заявил Кадыров.

По его словам, «список украинских военнопленных пополняется ежедневно», они получают питание и необходимую медицинскую помощь. Также Кадыров призвал украинских военных прекратить сопротивление и сдаться в плен.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что у него нет сомнений в победе России в «священной войне». «Не Россия развязала войну, но она ее остановит! Мы сегодня на священной войне против приспешников сатаны и нет никаких сомнений в нашей победе», — сообщил он.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали об изменениях в законах с 1 марта
Солдат ВСУ сообщил американскому телеканалу правду о положении в Артемовске
Кадыров рассказал о взятии укрепточек «натовских бандитов» у Кременной
В США поезд с цистерной пропана сошел с рельсов
МИД ответил на слухи о 17 черновиках соглашения России с Украиной
В Германии назвали жесткие условия для участия россиян в Олимпиаде-2024
В России появилось несколько новых дорожных знаков
В ООН не подтвердили переговоры по зерновой сделке
Глухой москвич поделился необычным способом знакомства с девушками
Декларации о доходах российских депутатов перестали публиковать
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.