Собянин рассказал об улучшении транспортного обслуживания после открытия БКЛ

Собянин: ввод БКЛ улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области

Запуск движения по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и Московской области. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Говоря о преимуществах линии, он также добавил, БКЛ «серьезно разгрузит Кольцевую и радиальные линии метро, МЦК и дороги», а также даст возможность развивать прилегающие территории. С БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, три — на МЦК, восемь — на МЦД-1 и МЦД-2.