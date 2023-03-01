В российском городе пассажирский автобус въехал в здание суда

Во Владивостоке пассажирский автобус врезался в здание краевого суда

Во Владивостоке пассажирский автобус врезался в здание краевого суда. Об этом сообщает портал Vl.ru.

По предварительным данным, на место аварии к зданию на Океанском проспекте, 7 прибыли пожарные. После за автобусом отправили эвакуатор. В результате удара у автобуса вылетело несколько окон, отметили очевидцы. Находились ли пассажиры на момент ДТП в транспорте, не отмечается.

В МЦУ Владивостока заявили, что авария случилась по вине водителя. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее на трассе Оренбург — Казань автобус перевернулся у села Татарская Карагала в Оренбургской области. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. Никто не пострадал.