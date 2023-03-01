Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:45, 1 марта 2023Россия

В российском городе пассажирский автобус въехал в здание суда

Во Владивостоке пассажирский автобус врезался в здание краевого суда

Фото: Telegram-канал / «ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО»

Во Владивостоке пассажирский автобус врезался в здание краевого суда. Об этом сообщает портал Vl.ru.

По предварительным данным, на место аварии к зданию на Океанском проспекте, 7 прибыли пожарные. После за автобусом отправили эвакуатор. В результате удара у автобуса вылетело несколько окон, отметили очевидцы. Находились ли пассажиры на момент ДТП в транспорте, не отмечается.

В МЦУ Владивостока заявили, что авария случилась по вине водителя. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее на трассе ОренбургКазань автобус перевернулся у села Татарская Карагала в Оренбургской области. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. Никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Россия приостановила свое участие в ДСНВ
В российском городе пассажирский автобус въехал в здание суда
Число жертв столкновения поездов в Греции возросло
Индия захотела разрешить разногласия G7 и России
Фигура 37-летней Ольги Бузовой в купальнике восхитила пользователей сети
МИД раскрыл позицию по новым регионам в случае мирных переговоров с Киевом
Обнаружены две новых звезды-поляра
Украине указали на необходимость самой платить за вооружения
Вдова известного комика решила избавиться от роскошного дома
МИД исключил нейтралитет Украины при вступлении в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.