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21:32, 1 марта 2023Россия

В России ко Дню Победы наберут рекордное число волонтеров

Всероссийское движение «Волонтеры Победы» наберет 200 тысяч добровольцев ко Дню Победы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» наберет в 2023 году рекордное число добровольцев — 200 тысяч человек, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя центрального штаба организации, заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества Ольгу Занко.

Она объявила старт набора волонтеров. По словам Занко, принять участие в мероприятиях смогут те, кто хочет «внести свой вклад в сохранение исторической памяти, защитить историю, успеть сказать "спасибо" лично ветеранам Великой Отечественной войны».

Добровольцы будут участвовать в сопровождении «Бессмертного полка», в Параде Победы, акции «Георгиевская лента». Кроме того, они будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтерами могут стать россияне, старше 18 лет. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте «Волонтеры Победы» и пройти обучение.

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Марина Совина
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