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01:58, 1 марта 2023Мир

Вучич рассказал о признании представителей Запада об Украине

Вучич: западные лидеры в беседах признавали свою вовлеченночть в конфликт на Украине

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что западные лидеры в беседах с ним говорили о своей вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, по словам сербского лидера, политики отмечали, что не могут признавать этот факт публично.

«Они мне сказали: "У нас война в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет <...>"», — процитировал собеседников Вучич.

В январе президент Сербии заявил, что Белград не поставляет вооружение на Украину и не планирует этого делать. «У специализированной промышленности Сербии будет много новых инвестиций, но также и много изменений, чтобы они могли зарабатывать деньги и продавать свое оружие.

Марина Совина
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