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15:31, 2 марта 2023Мир

G20 осудила удары по критической инфраструктуре без упоминания Украины

G20 осудила в документе удары по критической инфраструктуре без упоминания Украины

Фото: Olivier Douliery / Reuters

«Большая двадцатка» (G20) осудила в итоговом документе саммита удары по критической инфраструктуре, назвав их терактами, но не упомянув при этом конфликт на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте клуба.

«Мы решительно осуждаем все террористические акты против объектов критической инфраструктуры, включая критически важные энергетические объекты, и против других уязвимых целей. Все акты терроризма являются преступными и неоправданными, независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни были совершены», — отмечается в заявлении.

В контексте таких ударов конфликт на Украине или какие-либо боевые действия в других регионах планеты не упомянуты. Более того, итоговый документ принят без общей позиции по Украине из-за возражений России и Китая.

Саммит G20 состоялся в Нью-Дели 1-2 марта.

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Виктория Кондратьева
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