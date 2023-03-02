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11:25, 2 марта 2023Мир

Лавров рассказал о безнаказанных диверсиях на «Северных потоках» на G20

Глава МИД России Лавров: Москва шокирована безнаказанной диверсией на «Северных потоках»

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече стран «Большой двадцатки» (G20), напомнил, что ответственные за подрывы ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» до сих пор не были призваны к ответственности. Об этом пишет РИА Новости.

«Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов "Северного потока" в зоне ответственности НАТО и ЕС», — подчеркнул министр. Он также настоял на том, чтобы международное сообщество как можно быстрее провело расследование произошедшего.

Саммит проходит 1-2 марта в Нью-Дели, в нем участвуют представители примерно 40 стран — не только входящие G20, но и те, кого пригласили лично власти Индии. Лавров прибыл в Дели в среду, 1 марта, он уже провел переговоры с индийской и турецкими сторонами.

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Виктория Кондратьева
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