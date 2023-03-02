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07:30, 2 марта 2023Путешествия

Тревел-блогерша назвала доступный россиянам курорт Европы с ценами ниже турецких

Автор блога «Тут вам не там» рассказала о преимуществах и ценах на отдых в Албании

Фото: Peter Endig / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша, часто путешествующая по Европе, раскрыла преимущества летнего отдыха в Албании — поездки в эту страну доступны туристам из России без визы ежегодно с мая по октябрь. Об этом она написала в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор блога рассказала, что в летний сезон в Албании можно найти хорошие варианты жилья от 30 евро, более скромное размещение обойдется в 15-20 евро. В основном путешественники выбирают южные пляжи страны — Саранду или Ксамиль. Девушка заметила, что по красоте природа ничуть не уступает соседней Греции, а цены на курортах ниже, чем в Турции.

«Те, кто хоть раз побывал на этих курортах, непременно отмечают, что это "райское место с невероятно низкими ценами". Европейцы приезжают сюда вдоволь наесться морепродуктами. Кстати, готовят в Албании хорошо», — назвала плюсы отдыха в этой стране россиянка. Блогерша также отметила, что в среднем рыбное или мясное блюдо на гриле обойдется в 480-1000 рублей.

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Минусами Албании путешественница назвала некоторых людей, которые пытаются нажиться на туристах, и отношение албанцев к чистоте. Девушка призналась, что местные жители привыкли выбрасывать мусор в неположенных местах, «даже не задумываясь».

«Мне попадались как дружелюбные люди, пытавшиеся во всем помочь, так и местные разводилы вроде таксиста с каким-то самодельным таксометром, который он прямо в пути подкручивал, и цифра бежала быстрее. Цирк да и только!» — вспомнила россиянка.

В феврале российским туристам назвали лучшие сроки для выгодного бронирования авиабилетов в 2023 году в зависимости от направления и планируемых дат поездки. Например, авиабилеты в Турцию или Египет на весну или осень лучше приобретать за два-три месяца до поездки. Если путешествие планируется летом, то озаботиться покупкой билетов стоит как можно раньше.

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Дарья Рыбак
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