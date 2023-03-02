В Гонконге заявили об отсутствии единой позиции у Европы по отношению к Китаю
Европейские страны едины против России, но расходятся во мнениях относительно Китая, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Автор считает, что государства Восточной и Центральной Европы вязнут в англо-американской сфере влияния, а Германия и Франция занимают все более прагматичные позиции в отношении Пекина. Журналист заявил, что Китай в течение десятилетия вел «экономическую тактику улыбок и обаяния» в Центральной и Восточной Европе, однако она не дала результатов.
«Изначальный замысел Пекина состоял в том, чтобы предложить инвестиции, инфраструктурное развитие и финансирование наиболее бедным и маленьким странам Европы и членам Евросоюза с целью расширения своего влияния и поднятия престижа», — объяснил он. Самыми лояльными к Китаю в итоге оказались сильные европейские державы, такие как ФРГ и Франция. «В отличие от них, страны Центральной Европы и Прибалтики заняли намного более жесткие позиции в отношении Пекина с началом российской спецоперации», — добавил он.
Журналист отметил, что в Европе формируется новая политическая реальность. «Если Европа пока сохраняет свое неуступчивое единство против России, на Китай это не распространяется», — заявил он об отсутствии единой позиции у ЕС по отношению к КНР.
Ранее The New York Times писала, что в настоящее время Китай стремится наладить отношения с Европой, и для достижения этой цели пытается держать дистанцию с Россией.