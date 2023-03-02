В Дании отказали украинцам в просьбе уволить из школы русскую учительницу

TV2: в Дании отказали украинским беженцам в просьбе уволить из школы русскую учительницу

В одной из школ города Хельсингер в Дании украинские беженцы потребовали уволить из школы учительницу, обладающую русскими корнями, однако получили отказ. Об этом сообщил телеканал TV2.

Впервые конфликт возник в начале февраля, когда двое учеников из Украины допустили «грубую выходку» по отношению к преподавателю. В результате инцидента родителям детей отправили письмо, в котором призвали прекратить травлю.

«Но письмо лишь спровоцировало ответную реакцию. По словам руководства школы, трое родителей написали, что не желают, чтобы их детей обучал учитель с русскими корнями», — отмечается в материале.

Одна из украинок по имени Диана Чинба назвала неуважительным приглашение русского учителя для работы с украинскими детьми. Другая женщина, Ульяна Ставинога, заявила, что ее сын не вернется в школу, пока «датско-русская» не прекратит в ней работать. При этом в учебном заведении отказались уволить педагога, поскольку она прожила в Дании 30 лет, обладает гражданством страны и преподает много лет.

Мэр Хельсингера Бенедикте Кьер выступила на стороне школы и назвала инцидент «весьма досадным». «Матери хотят, чтобы школа уволила учителя. Но у нас в Дании так не принято. Мы не увольняем людей по национальному признаку», — подчеркнула она.