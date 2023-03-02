Депутат Европарламента спрогнозировал срок вступления Украины в ЕС

Депутат ЕП и экс-премьер Литвы Кубилюс заявил, что Украина может вступить в ЕС к 2029 году

Если Киев и Брюссель будут работать в должном темпе, то Украина может вступить в Европейский союз (ЕС) к 2029 году. Такой прогноз дал депутат Европарламента (ЕП) и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Кубилюс заявил, что Киев должен проводить надлежащие реформы, а Брюссель — вернуть себе амбиции построения новой европейской архитектуры вместе с Украиной, Молдавией и, возможно, Грузией.

«Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС», — резюмировал экс-премьер.

Ранее в ЕС подсчитали объемы помощи Украине с начала боевых действий в стране. Общий объем всех видов помощи объединения Киеву достиг 49 миллиардов евро, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.