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11:50, 2 марта 2023Культура

Стало известно о романе 64-летней Мадонны с 29-летним тренером по боксу

64-летняя Мадонна начала встречаться с тренером по боксу моложе ее на 35 лет

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

64-летняя американская певица Мадонна начала встречаться с тренером по боксу, который моложе ее на 35 лет. Об этом сообщает DailyMail.

По данным издания, 29-летний спортсмен по имени Джош Поппер был тренером детей исполнительницы. Боксер опубликовал фотографию, где артистка обнимает его, однако не стал комментировать слухи о романе с ней.

Несмотря на то что Мадонна не стала подтверждать или опровергать информацию о романтических отношениях с Поппером, источники, приближенные к окружению певицы, сообщили изданию, что они встречаются.

Ранее Мадонна впервые прокомментировала смерть старшего брата Энтони Джерарда Чикконе.

В феврале 60-летний народный артист России Григорий Лепс сообщил, что его новая возлюбленная моложе его на 30 лет.

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Анастасия Астахова
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