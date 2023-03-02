Премьер Венгрии назвал главную проблему Путина

Премьер Венгрии Орбан назвал проблемой президента РФ Путина ракетные базы США

Проблемой президента России Владимира Путина является размещение американских вооружений рядом с российскими границами. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений», — сказал премьер, добавив, что он понимает мотивы Путина, но не поддерживает его поступки.

По словам Орбана, Запад не понимает Россию, потому что «это другая цивилизация». Политик подчеркнул, что несмотря на конфликт интересов, США и их союзники должны найти подход к России для мирного сотрудничества и сосуществования.