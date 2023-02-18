Премьер Венгрии отверг гипотезу об угрожающей безопасности Европы России
Будапешт не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая с политической речью о приоритетах венгерского правительства.
Он отверг гипотезу, что от России исходит угроза, а конфликт на Украине не влияет на риск применения атомного оружия.
Орбан заявил, что Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Москвой, и предложил союзникам последовать примеру такого сотрудничества.
Он полагает, что конфликт на Украине будет завершен путем переговоров между Россией и США, и выступает против его продолжения.
10 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече в Брюсселе с украинским президентом Владимиром Зеленским отказали ему в поставках вооружений на Украину. Отмечается, что Вена желает сохранить нейтралитет, а Будапешт с самого начала не собирался поддерживать Украину с помощью военных поставок.