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18:22, 18 февраля 2023Мир

Премьер Венгрии отверг гипотезу об угрожающей безопасности Европы России

Орбан: правительство Венгрии не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Европы
Начало событий в новости Названа выступающая против продолжения вооруженного конфликта на Украине страна

Фото: Marton Monus / Reuters

Будапешт не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая с политической речью о приоритетах венгерского правительства.

Он отверг гипотезу, что от России исходит угроза, а конфликт на Украине не влияет на риск применения атомного оружия.

Орбан заявил, что Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Москвой, и предложил союзникам последовать примеру такого сотрудничества.

Он полагает, что конфликт на Украине будет завершен путем переговоров между Россией и США, и выступает против его продолжения.

10 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече в Брюсселе с украинским президентом Владимиром Зеленским отказали ему в поставках вооружений на Украину. Отмечается, что Вена желает сохранить нейтралитет, а Будапешт с самого начала не собирался поддерживать Украину с помощью военных поставок.

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Любовь Ширижик
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