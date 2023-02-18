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17:46, 18 февраля 2023Мир

Названа выступающая против продолжения вооруженного конфликта на Украине страна

Орбан: в НАТО и ЕС все за продолжение конфликта на Украине, кроме Венгрии

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в НАТО и Европейском союзе (ЕС) все выступают за продолжение вооруженного конфликта на Украине, кроме Будапешта. Об этом он заявил в ходе речи, посвященной итогам 2022 года. Трансляцию его выступления ведет телеканал М1.

Глава правительства заверил, что Венгрия не допустит, чтобы ее втянули в конфликт, хотя заметил, что сделать это будет нелегко. По его словам, Будапешт хотел бы добиться немедленного прекращения вооруженного противостояния, но не имеет на это сил. «Поэтому у нас только один выбор: оставаться вне войны», — добавил Орбан.

9 февраля сообщалось, что премьер Венгрии отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе. На опубликованном видео украинский лидер в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к главам стран ЕС. В то время как все европейские лидеры стали хлопать Зеленскому, Орбан воздержался.

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Варвара Кошечкина
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