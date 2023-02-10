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13:12, 10 февраля 2023Мир

Часть лидеров ЕС отказали Зеленскому в поставках оружия Украине

Nepszava: лидеры Венгрии и Австрии отказали Зеленскому в поставках вооружения на Украину

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече в Брюсселе с украинским президентом Владимиром Зеленским отказали ему в поставках вооружений на Украину. Об этом сообщает газета Nepszava.

«Главной темой тридцатиминутного обмена идеями между лидерами восьми стран стала поставка оружия: Зеленский начал с перечисления того, какое оружие нужно Украине. Австрийский канцлер и венгерский премьер-министр сразу заявили, что выполнить просьбу невозможно», — говорится в публикации. Отмечается, что Вена желает сохранить нейтралитет, а Будапешт с самого начала не собирался поддерживать Украину с помощью военных поставок.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Зеленского Игорь Жовква заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось боеприпасов. По его словам, из-за интенсивности боевых действий у ВСУ «очень быстро заканчиваются боеприпасы», а их запасы в настоящий момент находятся практически на нулевом уровне. Жовква подчеркнул, что Киев очень нуждается в военной помощи, включая дальнобойную артиллерию, истребители и танки.

9 февраля Зеленский пожаловался на то, что Киев часто сталкивается с нежеланием западных стран помогать республике поставками оружия и техники. В качестве примера таких государств он привел Германию.

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Виктория Кондратьева
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