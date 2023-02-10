На Украине заявили об истощении запаса боеприпасов

Замглавы офиса президента Украины Жовква: у ВСУ практически не осталось боеприпасов

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось боеприпасов. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента республики Игорь Жовква в интервью Bloomberg.

По его словам, из-за интенсивности боевых действий у ВСУ «очень быстро заканчиваются боеприпасы», а их запасы в настоящий момент находятся практически на нулевом уровне. Жовква подчеркнул, что Киев очень нуждается в военной помощи, включая дальнобойную артиллерию, истребители и танки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Киев часто сталкивается с нежеланием западных стран помогать республике поставками оружия и техники. В качестве примера таких государств он привел Германию.