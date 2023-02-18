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18:59, 18 февраля 2023Мир

Премьер Венгрии предостерег Европу от большего втягивания в конфликт на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил о возможной отправке ЕС миротворцев на Украину
Начало событий в новости Премьер Венгрии отверг гипотезу об угрожающей безопасности Европы России

Фото: Lukas Barth / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления о политических приоритетах правительства страны предостерег Европу от большего втягивания в вооруженный конфликт на Украине, который может перерасти в войну.

Орбан считает, что Европа уже «дрейфует в сторону войны, балансируя на тонкой грани». Фактически страны Евросоюза (ЕС) находятся в состоянии опосредованной войны, заявил венгерский премьер, указав, что они начали с поставок касок, а теперь Украине передают танки и готовят ее военных.

В перспективе ситуация может дойти до отправки «миротворческих войск», полагает Орбан. «Опасность дрейфа в сторону войны стала постоянной», — сказал он.

Ранее премьер заявил, что Будапешт не разделяет мнение, что Россия угрожает безопасности Венгрии и всей Европы. Он подчеркнул, что Венгрия будет поддерживать экономические отношения с Москвой, и предложил союзникам последовать примеру такого сотрудничества.

Также премьер полагает, что конфликт на Украине будет завершен путем переговоров между Россией и США, и выступает против его продолжения.

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Любовь Ширижик
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